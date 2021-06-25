Отметим, что в этом году на Херсонщине уже фиксировали случаи укуса ядовитым пауком. В поселке Лазурное Скадовского района 55-летнего мужчину, обувавшегося на приусадебном участке, укусил за ногу каракурт.
А вот в Днепре 50-летний мужчина и вовсе попал больницу после укуса каракурта.
По словам пострадавшего, он прилег под деревом в саду. Почувствовав резкую жгучую боль на ноге и увидел две красные точки.
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Место укуса быстро опухло и появились первые негативные симптомы: тошнота и головная боль.
Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.
Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.
Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры.