16-летняя Анна-Мария Шевчук неожиданно пропала

Она сбежала из Долинского областного центра социальной поддержки детей и семей "Теплый дом" на Прикарпатье и оказалась одна на улице. Это произошло около 22: 00.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области и объявила несовершеннолетнюю в розыск.

Известно, что девушка воспитывалась в детском доме последние несколько месяцев. Сейчас ее местонахождение неизвестно и она все еще не выходит на связь.

Анна-Мария среднего роста около 165 см, среднего телосложения, ее волосы русые длиной до плеч. В день исчезновения она была одета в клетчатую рубашку-платье в черную клетку, обута в черные шлепанцы, с собой имела затемненные очки и белый резиновый браслет.

Полиция просит тех, кто владеете любой информацией, которая поможет установить местонахождение несовершеннолетней Анны-Марии Шевчук, звонить на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03- 23, 098 01 55 424.

Стоит отметить, что по статистике поискового отряда, 90% пропавших детей находятся, из них 80% находятся живыми. Очень большой процент детей возвращается домой самостоятельно: разрядился телефон, задержались у одноклассников, разминулись с родственниками.

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