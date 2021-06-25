16-летняя Анна-Мария Шевчук неожиданно пропала
Она сбежала из Долинского областного центра социальной поддержки детей и семей "Теплый дом" на Прикарпатье и оказалась одна на улице. Это произошло около 22: 00.
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области и объявила несовершеннолетнюю в розыск.
Известно, что девушка воспитывалась в детском доме последние несколько месяцев. Сейчас ее местонахождение неизвестно и она все еще не выходит на связь.
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Анна-Мария среднего роста около 165 см, среднего телосложения, ее волосы русые длиной до плеч. В день исчезновения она была одета в клетчатую рубашку-платье в черную клетку, обута в черные шлепанцы, с собой имела затемненные очки и белый резиновый браслет.
Полиция просит тех, кто владеете любой информацией, которая поможет установить местонахождение несовершеннолетней Анны-Марии Шевчук, звонить на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03- 23, 098 01 55 424.
Стоит отметить, что по статистике поискового отряда, 90% пропавших детей находятся, из них 80% находятся живыми. Очень большой процент детей возвращается домой самостоятельно: разрядился телефон, задержались у одноклассников, разминулись с родственниками.
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