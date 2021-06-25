Пострадали не только дети

Грузовик очень сильно помял легковушку, в которой находились дети

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и внедорожника. Они столкнулись в Буче.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Столкновение грузовика и легковушки произошло около 12:00 на перекрестке улиц Шевченко и Яснопольская. По предварительным данным четыре человека получили травмы, среди них двое детей - их забрала скорая.

На кадрам можно заметить, что внедорожник сильно помяло, буквально корпус автомобиля погнуло, словно консервную банку.

Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии выясняют следователи.

Стоит отметить, что в Украине в среднем каждые три минуты происходит одно ДТП и каждые пятнадцать минут травмируется один человек.

В Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.

Напомним, что произошло фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.