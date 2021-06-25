Грузовик очень сильно помял легковушку, в которой находились дети
В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и внедорожника. Они столкнулись в Буче.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
Столкновение грузовика и легковушки произошло около 12:00 на перекрестке улиц Шевченко и Яснопольская. По предварительным данным четыре человека получили травмы, среди них двое детей - их забрала скорая.
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На кадрам можно заметить, что внедорожник сильно помяло, буквально корпус автомобиля погнуло, словно консервную банку.
Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии выясняют следователи.
Стоит отметить, что в Украине в среднем каждые три минуты происходит одно ДТП и каждые пятнадцать минут травмируется один человек.
В Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.
Напомним, что произошло фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.