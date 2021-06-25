Водитель маршрутки намеревался проскочить на железнодорожном переезде

На Харьковщине возле поселка Кегичевка произошло жесткое ДТП поезда и микроавтобуса, которого раздавило на куски.

Об этом сообщил журналистам "Суспільного" директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

"Водитель, мужчина 23 лет. Крайне тяжелое состояние. Тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа. Шок третьей степени", – сообщил Виктор Забашта.

На фото и видео с места видно, что поезд врезался в правую сторону авто. Как следствие, сильно деформировались двери и переднее крыло.

По предварительным данным, больше людей в салоне микроавтобуса не было. Также установлено, что водитель микроавтобуса намеревался проскочить на железнодорожном переезде, но не успел. Движение на участке ДТП временно приостановлено.

Стоит отметить, что в Украине в среднем каждые три минуты происходит одно ДТП и каждые пятнадцать минут травмируется один человек.

В Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.

Напомним, что грузовой поезд снес человека на вокзале.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном переезде столкнулись ВАЗ и товарный поезд.

Также Politeka писала, что переполненная маршрутка попала в дорожную ловушку.