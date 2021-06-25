Сейчас ищут свидетелей смертельного ДТП

Работники полиции на служебном авто сбили местного жителя. Трагедия произошла вблизи села Городище Ровенского района Ровенской области.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

ДТП произошло 24 июня на трассе Киев-Чоп. Там полицейский автомобиль Toyota Prius сбил пенсионера - 61-летнего местного жителя. Правоохранители сами вызвали на место трагедии полицию и скорую помощь. Но пострадавшего мужчину спасти не смогли, он скончался в больнице от полученных травм.

На месте, следователи установили, что в служебном автомобиле ехали работники Национальной полиции Закарпатья.

Во время проверки было установлено, что полицейские за рулем были трезвыми. По их словам, ДТП произошло, потому что пострадавший внезапно выбежал на дорогу. По факту ДТП в ГБР возбужили уголовное производство.

Стоит отметить, что наиболее частые причины ДТП в Украине отличаются от топ-5 причин, которые называет Всемирная организация здравоохранения.

На первых местах — превышение скорости и нарушение правил маневрирования.

Напомним, что под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

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