Масштабный пожар забрал жизни многих людей, среди которых были и десятки дети

В школе смешанных боевых искусств начался пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, еще 16 человек получили серьезные травмы. ЧП произошло в Китае - провинции Хэнань.

Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на заявления правительства округа Чжэчэн.

По информации издания, пожар начался около трех часов ночи, на момент возгорания в здании находились 34 воспитанника интерната.

Отмечается, что причина пожара неизвестна. Кроме 18 погибших, в результате ЧП также пострадали 16 человек, четверо из них попали в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали руководителя центра боевых искусств, имя которого не разглашается. На момент происшествия он спал в том же здании. Его ученики находились на втором этаже. Также в СМИ не сообщают название самого учреждения, где произошла трагедия. Все подробности о пожаре тщательно скрываются и блокируются китайскими властями.

Стоит отметить, что основные причины пожаров это неосторожное обращение с огнем – более 33%, аварийный режим работы электрического оборудования и сетей – более 34% и нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования – более 22%.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.

Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.

Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.