Солистка известной украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, вместе со своим коллективом предстали в стильных и ярких образах

Звезда рассказала в одном из интервью, что не следила за модой в школьном возрасте, но сейчас все изменилось, пишет Politeka.net. Артистка выглядит очень стильно и следит за трендами.

Создавать сценические и образы для съемок артистке помогают стилисты.

В этот раз красотка опубликовала фото, на которых позирует вместе со своей группой, в частности, с мужем Валерием Бебко.

Все были в черном: масках, толстовках, футболках и шортах. На одежде коллектива можно было заметить неоновой принт.

"Как вам наш новый мерч?!🔥 Что понравилось больше всего? Я уже влюблена в эту коллекцию, качество, концепт❤️", - поделилась Санина с подписчиками.

За четыре часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Очень нравится идея с элементами песен 🔥 круто, что расширилась линейка... ну а фотосессия это отдельный сорт кайфа!", "Офигенный🔥", "круто все🔥 Вы снова тяготеете к глэм года?)", "Все нравится", "Мне понравилась причёска Юли 😅😍", "Красивые горящие глазки, Юль😊💔⚡", "Яркая и офигенная 😍😍😍", "Больше всего понравились ваши фотки", "Мерч просто невероятный!❤❤❤🔥".

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