Легендарный голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что ему понравилось то, как играет наша национальная команда.
Такое заявление он сделал в разговоре на YouTube-канале "Коммент. Шоу".
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При этом футболист признает, что подопечным Андрея Шевченко повезло с выходом в 1/8 финала Евро-2020.
"Сборная Украины именно играет. У них есть комбинации. Да, повезло, что вышли, но, если они пройдут дальше, они вообще будут полные молодцы. Потому что сидеть и ждать три-четыре дня, кто как сыграет... А потом – раз! – и ты играешь дальше", - отметил он.
Несмотря на то, что он считает Швецию сильной командой, Игорь Акинфеев выразил надежду на прохождение нашей сборной в четвертьфинал.
"Шведы на этом турнире поднялись. Но хочется, чтобы они проиграли. Вратарь у Украины вообще топовый. То, что они так прошли, их может мотивировать и они могут выдать лучшую игру", – поделился своим мнением Акинфеев.
Стоит отметить, что сборные Украины и Швеции сыграют в 1/8 финала Евро-2020 на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Этот матч состоится 29 июня.
Напомним, звезда российского ТВ не смог сдержать слов из-за игры сборной на Евро 2020.
Как сообщала Politeka, сын футболиста сборной Украины в пух и прах разнес отца за игру на Евро.
Также Politeka писала, что болельщиков заставили убрать флаги с Крымом на Евро-2020.