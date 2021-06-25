Жену Виктора Павлика Екатерину Репяхову отчитали в сети за неуместную рекламу
Как сообщает Politeka.net, после рождения первенца Екатерина часто советует молодым мамам товары для новорожденных. В этот раз она показала кроватку с подушкой.
«Кокон- гнездышко для новорождённых. Мы планируем часто путешествовать и вопрос с кроватками в отелях для нас закрыт. Я планирую рядышком с собой класть Мишутку, по ночам кормить и не переживать, что могу во сне навредить малышу», - отметила Репяхова, порекомендовав своим подписчицам купить такой же.
В комментариях Екатерину раскритиковали за такой совет, отметив, что спать на подушке таким маленьким детям нельзя.
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«Тельце, мышцы еще не окрепшие, какая может быть подушка даже самая мягкая?», «Не кладите малыша еще на подушку», «Для подушки еще слишком рано)», «Проконсультируйтесь с врачом по этому приводу», «У меня сынишка в 2 года без подушки спит, зачем она ребенку?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что молодая жена Павлика устроила фотосессию для новорожденного малыша: первые кадры.
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