Жену Виктора Павлика Екатерину Репяхову отчитали в сети за неуместную рекламу

Как сообщает Politeka.net, после рождения первенца Екатерина часто советует молодым мамам товары для новорожденных. В этот раз она показала кроватку с подушкой.

«Кокон- гнездышко для новорождённых. Мы планируем часто путешествовать и вопрос с кроватками в отелях для нас закрыт. Я планирую рядышком с собой класть Мишутку, по ночам кормить и не переживать, что могу во сне навредить малышу», - отметила Репяхова, порекомендовав своим подписчицам купить такой же.

В комментариях Екатерину раскритиковали за такой совет, отметив, что спать на подушке таким маленьким детям нельзя.

«Тельце, мышцы еще не окрепшие, какая может быть подушка даже самая мягкая?», «Не кладите малыша еще на подушку», «Для подушки еще слишком рано)», «Проконсультируйтесь с врачом по этому приводу», «У меня сынишка в 2 года без подушки спит, зачем она ребенку?», - пишут пользователи сети.

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