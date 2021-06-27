Певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, неожиданно заговорила о своем невезении

44-летняя звезда, как известно, с юности увлекается конным спортом. Камалия впервые села в седло в 18 лет. На сегодня артистка активно принимает участие в различных соревнованиях. Пару лет назад она даже выборола золоту медаль на Dressage Flying Horses CUP.

К слову, первого спортивного коня по кличке Индиго ей купил ее муж. По словам Камалии, на свое необычное хобби она тратит десятки тысяч долларов. Этот вид спорта требует немало затрат на содержание лошадей и амуницию, в которой выступают спортсмены.

В новом посте в Инстаграм певица с иронией заговорила о своем невезении и очередных соревнованиях. На фото она предстала в спортивно-парадной форме рядом со своим мускулистым красавцем-конем, передает Politekа.net.

"Мне всегда везёт, я так и знала) Жеребьевка определила время завтрашних стартов. Теперь боюсь потерять сознание от жары, ведь еду в самый солнцепёк☀️ На Лаки в 12:45, Индиго - 14:20", - поделилась Камалия.

Пользователи с жаром обсудили увиденное, выказав ей поддержку:

"Все будет хорошо, проходят дожди, будет легче дышать! Вам победы, удачи!!!🔥🔥🔥"

"Удачи. Новых побед и свершений"

"Все будет хорошо!!!"

"Стиль жизни🔥😍"

"Красивое фото! 🔥🔥🔥"

"Фото просится в рамку! Очень красивые! Лёгкой вам победы!"

"Камалия - Вы лучшая! Потому,что Вашему развитию- нет пределов!!!👏"

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