Некоторым знакам Зодиака в начале июля улыбнется финансовая удача
Трем счастливчикам повезет продвинуться в карьере, повысить свой финансовый статус, да и в целом почувствовать себя на волне успеха. Им доведется, как здорово потратиться, так и хорошо заработать. Но затраты будут приятными и необходимыми.
Об этом пишет Slovofraza.
Телец
Киркоров после скандала с "черным списком" оконфузился на публике: "А отца больного-то зачем..."
Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте: кадры с прогулки
Молодая жена Павлика показала, как изменилась жизнь с рождением ребенка: «Я кормлю Мишу, а муж…»
Украинки устроили драку на концерте Басты в Одессе, кадры уже в Сети: "В ход пошли даже..."
Отдых обернулся расстрелом семьи, подробности трагедии: "Школьнице удалось вызвать полицию, но..."
Первые недели июля для Тельцов станут удачными для начала деловых поездок и знакомств. Астрологи советуют использовать этот период для продвижения в карьере. Время станет благоприятным для успешного развития. Есть также у Тельцов шанс получить крупные подарки или финансовую помощь, которой они не ожидали.
Рак
Дополнительный деньги пробудят у Раков новые эмоции и оставят яркие воспоминания в июле. Астрологи советуют отправиться в путешествие, посмотреть новые места и побаловать себя чем-то вкусненьким. Они также предупреждают этот знак Зодиака принимать взвешенные решения и не бросаться в омут с головой, лишь тогда у Раков будут дополнительные средства.
Стрелец
Давние мечты Стрельцов сейчас можно осуществлять и не боятся этого. Оплачивать профессиональные усилия представителей этого знака Зодиака начальство будет по самому высокому разряду, а тратить деньги направо и налево им не захочется. Уже к концу лета у Стрельца получится скопить приличную сумму.
Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения в жизнь.
Как сообщала Politeka, четыре знака Зодиака поймают финансовую удачу за хвост: кто неожиданно обогатится.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака ждет большая удача в денежной сфере: кому повезет летом.