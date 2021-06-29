Причиной столкновения между автобусом и грузовиком стало нарушение ПДД

В Киеве на 20 км автодороги Киев-Чоп произошло ДТП. На киевской трассе водитель грузовика Volvo столкнулся с автобусом Neoplan.

Об этом сообщили в Полиции Киевщины на странице Телеграм-канала.

По предварительным данным, водитель Volvo не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом Neoplan. Ни один из 40 пассажиров автобуса, которые были внутри, травм не получили.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир грузовика. От госпитализации в больницу он отказался.

На месте происшествия работали следователи, а патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на киевской трассе.

В сообщении полиция предупредила украинцев о соблюдении ПДД на дорогах: "Уважаемые водители, садясь за руль, помните, что ваша безопасность и здоровье других участников движения зависит именно от вас. Соблюдайте ПДД, не теряйте бдительность и постоянно следите за дорожной обстановкой — и ваши поездки будут комфортными и приятными".



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