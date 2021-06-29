Причиной столкновения между автобусом и грузовиком стало нарушение ПДД
В Киеве на 20 км автодороги Киев-Чоп произошло ДТП. На киевской трассе водитель грузовика Volvo столкнулся с автобусом Neoplan.
Об этом сообщили в Полиции Киевщины на странице Телеграм-канала.
По предварительным данным, водитель Volvo не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автобусом Neoplan. Ни один из 40 пассажиров автобуса, которые были внутри, травм не получили.
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В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир грузовика. От госпитализации в больницу он отказался.
На месте происшествия работали следователи, а патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на киевской трассе.
В сообщении полиция предупредила украинцев о соблюдении ПДД на дорогах: "Уважаемые водители, садясь за руль, помните, что ваша безопасность и здоровье других участников движения зависит именно от вас. Соблюдайте ПДД, не теряйте бдительность и постоянно следите за дорожной обстановкой — и ваши поездки будут комфортными и приятными".
Напомним, что под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.