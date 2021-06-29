Как вам такой поступок мужчины?

В Черновицкой области отец одного из студентов напал на преподавательницу

Инцидент произошел 27 июня. Тогда сеть облетело видео, на котором отец выпускника пришел в учебное заведение и вывернул ведро с фекалиями на преподавателя.

По его словам, педагог требовала 300 евро за успешную сдачу экзамена.

После случившегося, мужчина признался, что поступил "нетолерантно", но выбора у него не было.

"Я считаю, что за обучение не надо платить взятки", – поделился мужчина в комментарии "Суспільному".

Преподавательница в свою очередь обвинения называет клеветой, поскольку, по ее словам, никаких разговор о взятке не было.

Женщина также написала заявление в полицию и опасается за свою жизнь, а отцу выпускника грозит до четырех лет лишения свободы.

Отметим, что хулиганство в Украине довольно распространенное административное правонарушение.

Согласно статистическим данным МВД Украины чаще всего нарушители привлекаются к административной ответственности за: нецензурную брань в общественных местах, приставания к гражданам и отправление нужды в непредусмотренных местах.

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