Стало известно, сколько будет выходных дней в июле 2021 года в Украине
Как сообщает Politeka.net, второй месяц лета может принести многим украинцам долгожданные отпуска и путешествия к теплым краям.
А тем, кто остался работать, придется обходиться стандартными выходными днями, хотя летом нужно отдыхать. Ведь в июле дополнительных дней отдыха не предусмотрено.
В июле 2021 года у украинцев будет девять традиционных выходных по субботам и воскресеньям, а именно: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 и 31 июля.
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В июле есть множество церковных и профессиональных праздников, однако ни один из них не является государственным выходным в Украине.
Так, украинцы в этот период отметят несколько больших православных праздников: Рождество Пророка Иоанна Предтечи (7 июля), а также День апостолов Петра и Павла (12 июля).
Кроме того, в июле украинцы празднуют День работника природно-заповедного дела, День архитектора, День бухгалтера, День системного администратора, День Военно-морских сил Украины, День рыбака, День металлурга, День работников торговли и День флота Украины.
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Как сообщала Politeka, новый вид отпуска вводится в Украине, кто и на сколько дней его получит.
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