Стало известно, сколько будет выходных дней в июле 2021 года в Украине

Как сообщает Politeka.net, второй месяц лета может принести многим украинцам долгожданные отпуска и путешествия к теплым краям.

А тем, кто остался работать, придется обходиться стандартными выходными днями, хотя летом нужно отдыхать. Ведь в июле дополнительных дней отдыха не предусмотрено.

В июле 2021 года у украинцев будет девять традиционных выходных по субботам и воскресеньям, а именно: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 и 31 июля.

В июле есть множество церковных и профессиональных праздников, однако ни один из них не является государственным выходным в Украине.

Так, украинцы в этот период отметят несколько больших православных праздников: Рождество Пророка Иоанна Предтечи (7 июля), а также День апостолов Петра и Павла (12 июля).

Кроме того, в июле украинцы празднуют День работника природно-заповедного дела, День архитектора, День бухгалтера, День системного администратора, День Военно-морских сил Украины, День рыбака, День металлурга, День работников торговли и День флота Украины.

Напомним, что можно и нельзя есть на Петров пост, главные запреты и ограничения.

Как сообщала Politeka, новый вид отпуска вводится в Украине, кто и на сколько дней его получит.

Также Politeka писала, что туристы недовольны дорогостоящим отдыхом на украинском курорте.