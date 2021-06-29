Ни дня без ДТП

Серьезная авария произошла на трассе Киев-Чернигов

Там столкнулись легковушка и маршрутка, в которой находилось 19 пассажиров. Согласно информации, ДТП произошло на 91 км автомобильной дороги вблизи – Новые Яриловичи возле остановки села Лемеши.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия установила, что водитель автомобиля "Опель Вектра", двигаясь в направлении Чернигова, не справился с управлением.

Он выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом "Мерседес Спринтер" с сообщением "Борзна-Киев". Из-за столкновения авто превратилось в металлолом.

В результате аварии к врачам скорой обратились девять человек. Оба водителя и еще семь пассажиров доставили в ближайшую больницу. Водитель автомобиля "Опель Вектра" получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Козелецкой центральной районной больницы.

Стоит отметить, что наиболее частые причины ДТП в Украине отличаются от топ-5 причин, которые называет Всемирная организация здравоохранения.

На первых местах — превышение скорости и нарушение правил маневрирования.

Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.

Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.