28 членов экипажа находились на судне, из них 26 граждан Украины

Около берегов Шри-Ланки в Индийском океане загорелось судно MSС Messina, на борту которого находились украинские моряки.

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) рассказали Громадському о гибели одного из украинских моряков на судне Msc Messina. А издание Seafarers Journal опубликовало кадры с судна.

Уточняется, что пожар произошел 25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении судна. Судно следовало из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур.

В пожаре в машинном отделении погиб 20-летний моряк из Одессы, это был его второй рейс.

По данным руководства порта Шри-Ланки, пожар потушили члены экипажа. Для этого они использовали углекислый газ. Помощь морякам оказал экипаж судна MSC Deila, которое находилось поблизости.

Сейчас MSС MESSINA буксируют в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия – 4 июля. Тело погибшего украинца уже доставили в Сингапур, его готовят к отправке в Украину.

СМИ пишут, что погибшим оказался Богдан Ковтуненко. В 2020 году он закончил морской колледж технического флота Национального университета "Одесская морская академия" по специальности "Эксплуатация судовых энергетических установок".

Ему было 20 лет. Богдан был добрым, улыбчивым, настойчивым, всегда уверенно шел к своей цели.

Напомним, что корабль с украинцами потерпел крушение в Черном море, первые подробности трагедии.

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