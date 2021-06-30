На Житомирщине исчез 7-летний ребенок

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

К правоохранителям обратилась мама девочки, которая видела ее последний раз перед тем, как пьяной легла спать.

Прибыв к ним домой, полицейские были шокированы - там царил беспорядок и антисанитария, а об условиях для нормального проживания ребенка не могло быть и речи.

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Спустя несколько часов поисков девочку все-таки удалось найти. Как оказалось она пошла ночевать к подружке

"Около 5:00 девочку разыскали в одной из семей на соседней улице. Она осталась ночевать у подружки, причем взрослые члены семьи не заметили, что у них находится чужой ребенок", - рассказали в полиции.

Малышку сейчас осматривают медики, а ее мать рискует лишиться родительских прав.

Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"

Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.