В Украине заговорили о новом налоге, который может болезенно ударить не только по фермерству, но и по владельцам частных огородов

Так, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №5600, который должен внести изменения в Налоговый кодекс.

Согласно документу, размер необлагаемого налогом участка, на котором украинцы могут вести личное хозяйство, хотят уменьшить с 2 га до 50 соток. В случае превышения нормы, за каждый "дополнительный" гектар собираются взимать 5% от его оценочной стоимости. Причем налог будут платить все, независимо от того, продают ли овощи и фрукты с участка или растят для собственных нужд, передает "Обозреватель". Сумма налога при этом не будет фиксированной и, скорее всего, будет зависеть от региона и его урожайности.

Законопроект на данном этапе, пока еще не было голосования в Раде, вызвал много спорных вопросов. Эксперты опасаются, что он больно ударит по мелкому фермерству, в случае принятия.

"В среднем вы должны будете уплатить минимум 1500 гривен, - считает доцент Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопросам Олег Нивьевский. При этом добавил, что сумма может быть немного меньше, если владелец участка уже заплатил другие налоги, к примеру на землю (300 грн.).

На практике получится, что налогом будут облагаться не только участки для бизнеса, но и часть обычных огородов. Экперты предполагают, что мелким хозяйствам будет выгоднее отказываться от работы на участках и сдавать их в аренду крупным землевладельцам.

Напомним, налоговый проект №5600 серьезно ударит по местному самоуправлению и не может быть принят

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