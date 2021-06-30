В Санкт-Петербурге ярко отпраздновали победный гол в ворота Швеции на Евро-2020
64 тысячи человек на трибунах и миллионы у телевизоров стали свидетелями победы сборной Украины в матче против Швеции на Евро-2020. В РФ также нашлись истинные фанаты украинской сборной, которые радовались победе подопечных Андрея Шевченко.
Интернет-издание Обозреватель показало красноречивое видео из Санкт-Петербурга.
Фанаты собрались в фан-зоне чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. На соответствующем видео можно увидеть, как после решающего гола Артема Довбика на 121-й минуте, фанаты буквально взорвались истерикой и скандируют "Украина, Украина!". Также один из присутствующих размахивает украинским флагом.
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Стоит отметить, что до вчерашней игры Украина и Швеция сыграли четыре матча: две победы украинцев, одна ничья и одна победа шведов. Последний и самый памятный матч был на групповом этапе Евро-2012.
Тогда украинцы победили на НСК Олимпийский со счетом 2:1, а оба гола забил Шевченко. Это были последние голы в карьере легендарного форварда.
Напомним, Украина вырвала путевку в четвертьфинал ЕВРО-2020.
Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.
Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.