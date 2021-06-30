Наставник сборной Украины Андрей Шевченко имел на стадионе в Шотландии двух особых болельщиков

Так, сыновья главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристиан и Джордан поддержали отца и украинскую команду на матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции.

Кадры появились в сети Instagram. Кроме того в шотландском городе детей Шевченко встретил журналист Роман Бебех, который сделал с ними совместное фото.

Непосредственно на поле битвы сыновья тренера сборной Украины тоже побывали и поздравили Александра Зинченко, который в этом матче отличился голом, результативной передачей и был признан УЕФА лучшим игроком поединка. Ребята одели на матч атрибутику сборной Украины.

Позже парни заключили в объятия и своего отца. Шева на пресс-конференции после матча признался, что для него было особенно приятно победить на глазах у членов своего семейства.

Кроме того, жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поздравила своего мужа и его подопечных с выходом в 1/4 Евро-2020.

В комментариях пользователи сети умилились снимкам и советовали отдать мальчиков на футбол: "Их нужно к Блохину на тренировку", "поддержка для Шевы гарантирована", "Нормальная такая поддержка", "Козаки уже роста своего отца".

Напомним, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

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