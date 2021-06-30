Поисковики обрадовались, что ребенок нашелся

13-летнюю Эвелину Юнду, которая пропала в Днепре, разыскали. Ребенка на улице заметила прохожая и сообщила в полицию. Какого же было их удивление, когда девочка наотрез отказалась возвращаться домой.

Об этом сообщает в соцсети волонтерская группа "Поиск пропавших детей".

По словам волонтеров, прохожая подошла к девочке на улице и узнала в ней ребенка, находящегося в розыске. Девочка сидела на лавочке и плакала.

Неравнодушная женщина привела Эвелину к себе домой, накормила и хотела отвести девочку домой. Но неожиданно для нее девочка категорически отказывалась туда возвращаться и говорила, что мама ее обижает.

"К счастью, девочка не осталась на улице, не попала в руки каких-то негодяев. И конечно, огромное спасибо женщине, которая не прошла мимо, она не захотела озвучить свое имя. Ситуация сложная и ею будут заниматься сотрудники полиции и социальные службы", — сообщили волонтеры поисковой группы.

Стоит отметить, что по статистике поискового отряда, 90% пропавших детей находятся, из них 80% находятся живыми. Очень большой процент детей возвращается домой самостоятельно: разрядился телефон, задержались у одноклассников, разминулись с родственниками.

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