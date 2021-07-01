Жена Георгия Гонгадзе спустя год после гибели мужа, из-за страха за своих дочерей, была вынуждена иммигрировать в США

Девочки провели детство в Вашингтоне.

После окончания школы они поступили в вузы - Соломия училась в Великобритании, а Нана осталась в Вашингтоне.

На фото можно увидеть, что Нана оставила естественный темный цвет волос, а Соломия стала яркой блондинкой.

Соломия выбрала для себя политическое направление – она поступила в Лондонскую школу экономики и политических наук.

Отец бы гордился, что его дочь вошла в топ-100 самых перспективных студентов Британии. Обучение она продолжила на магистратуре в Королевском колледже в Лондоне.

Нана Гонгадзе изучает историю искусств в Американском гуманитарном университете Вашингтона. Также девушка работает PR-специалистом в крупной медиакомпании в США.

Недавно Мирослава Гонгадзе поделилась новым снимком с дочерью Наной.

Напомним, памяти Георгия Гонгадзе: топ-5 выдающихся цитат великого журналиста.

Как Politeka писала, "я - грузин, но, если нужно, отдам жизнь за Украину": сегодня у Георгия Гонгадзе день рождения.

Также Politeka сообщала, что раскрыта причастность Кремля к гибели Гонгадзе: зачем это было нужно РФ.