Жена Георгия Гонгадзе спустя год после гибели мужа, из-за страха за своих дочерей, была вынуждена иммигрировать в США
Девочки провели детство в Вашингтоне.
После окончания школы они поступили в вузы - Соломия училась в Великобритании, а Нана осталась в Вашингтоне.
На фото можно увидеть, что Нана оставила естественный темный цвет волос, а Соломия стала яркой блондинкой.
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Соломия выбрала для себя политическое направление – она поступила в Лондонскую школу экономики и политических наук.
Отец бы гордился, что его дочь вошла в топ-100 самых перспективных студентов Британии. Обучение она продолжила на магистратуре в Королевском колледже в Лондоне.
Нана Гонгадзе изучает историю искусств в Американском гуманитарном университете Вашингтона. Также девушка работает PR-специалистом в крупной медиакомпании в США.
Недавно Мирослава Гонгадзе поделилась новым снимком с дочерью Наной.
Напомним, памяти Георгия Гонгадзе: топ-5 выдающихся цитат великого журналиста.
Как Politeka писала, "я - грузин, но, если нужно, отдам жизнь за Украину": сегодня у Георгия Гонгадзе день рождения.
Также Politeka сообщала, что раскрыта причастность Кремля к гибели Гонгадзе: зачем это было нужно РФ.