"Это была очень хорошая молодая семья"

Большая трагедия произошла возле города Прилуки Черниговской области - загорелся дом с молодой семьей

Супруги погибли, сиротами остались двое маленьких детей, которые чудом выжили. Подробности сообщает «Обозреватель».

Поздно вечером в воскресенье, 27 июня, в селе Рудьковка загорелся одноэтажный кирпичный дом. На вызов выехала одна пожарная машина с четырьмя бойцами. Когда они прибыли на место ЧП, огонь уже охватил все здание, крыша обвалилась.

Локализовать пожар удалось примерно за час, а полностью его потушили только в 1:05. Когда пожарные зашли внутрь, то обнаружили тела 23-летней Дарьи и 26-летнего Сергея Лободы.

У супругов осталось два сына 4 и 8 лет. В злосчастный вечер дети ночевали у бабушки - мамы Сергея. Знакомая семьи рассказала, что мальчики часто оставались у нее, поскольку супруги работали допоздна. Бабушка очень любит внуков.

Дарью и Сергея похоронили на следующий день, 28 июня. Попрощаться пришло все село.

"Это была очень хорошая молодая семья. Оба работали в Рудьковке, она – в магазине, а он – на фермерском хозяйстве. Даша рано родила первого сына, ей лет 16 тогда было, потом второго сыночка. Но дома не засиживалась, все старалась заработать", – рассказала местная жительница.

Дарья была родом из другого села. Ее мама болеет, поэтому с детьми молодым супругам помогала мама Сергея.

Дом, где произошла трагедия, пара купила примерно год назад. Раньше там жила учительница, после ее смерти его продали. Дарья и Сергей делали в доме ремонт и заселились только минувшей осенью.

"Мечтали достроить там веранду, расшириться, может, и третьего ребенка завести. Но случилась такая беда. Говорят, что взорвался газовый баллон и они погибли", – сказала подруга Дарьи.

В ГСЧС предварительной причиной пожара называют короткое замыкание.

Сообщается, что опекунство над детьми собирается оформить мама Сергея.

Напомним, газовый баллон взорвался в Жиоомирской области, детей спасают медики: подробности ЧП.

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