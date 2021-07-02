Июнь 2021 года подарил украинцам два дополнительных выходных, в июле ситуация будет другой
В этом месяце дополнительных выходных не запланировано. Всего в июле 31 день, из которых будет 9 выходных и 22 рабочих.
Выходные дни в июле выпадают на такие числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 24 и 31. Месяц начался в четверг и закончится в субботу.
И хотя дополнительных выходных июль не принесет, важные даты в этом месяце все же есть.
Так, 4 июля отмечается День Военно-морских Сил Украины, 6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, 25 июля - День флота Украины.
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Кроме того, в июле будут два больших православных праздника - День Петра и Павла и Рождество Иоанна Предтечи.
7 июля, православные верующие чтят память святого, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Спасителя в водах Иордана.
12 июля православные и греко-католики празднуют день святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
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