Июнь 2021 года подарил украинцам два дополнительных выходных, в июле ситуация будет другой

В этом месяце дополнительных выходных не запланировано. Всего в июле 31 день, из которых будет 9 выходных и 22 рабочих.

Выходные дни в июле выпадают на такие числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 24 и 31. Месяц начался в четверг и закончится в субботу.

И хотя дополнительных выходных июль не принесет, важные даты в этом месяце все же есть.

Так, 4 июля отмечается День Военно-морских Сил Украины, 6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины, 25 июля - День флота Украины.

Кроме того, в июле будут два больших православных праздника - День Петра и Павла и Рождество Иоанна Предтечи.

7 июля, православные верующие чтят память святого, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Спасителя в водах Иордана.

12 июля православные и греко-католики празднуют день святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

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