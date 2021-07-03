В июле курс доллара в Украине изменится и станет более стабильным

Эксперты рассказали, какой курс валют будет в Украине в июле 2021 года. Так, по их словам, угроз стабильности гривны нет в ближайшие два месяца.

Аналитик Сергей Кирилюк заявил, что в ближайшую неделю - полторы, вероятнее всего, будет наблюдаться тенденция к укреплению национальной валюты, пишет РБК.

Эксперт Роман Бабицкий также считает, что гривна укрепляется, ведь за последний месяц средняя ставка уменьшилась с 28,15 грн за доллар до 27,43 грн.

По прогнозам Минфина, на этой неделе курс будет примерно 27,30-27,70 грн/долл.

Однако колебания возможны. По словам Кирилюка, курс может меняться в обе стороны, что связано со случайными факторами и календарными. К таким случаям относятся, ежемесячные выплаты Госказначейством экспортерам крупных траншей НДС-возмещения, продолжение сотрудничества с МВФ и другими.

В июле-августе, по прогнозам Кирилюка, нацвалюта в самом пике может стать 26,5 - 26,5-27,0 грн/дол.

Роман Бабицкий прогнозирует немного другие цифры - 27,3-27,5 грн/долл.

Отметим, по состоянию на третье июля, официальные курсы валют установлены на таком уровне:

1 доллар США – 27,4121 гривен;

1 евро – 32,4107 гривны.

Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, курс доллара стал выше на три копейки, а евро - на 11 копеек.

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