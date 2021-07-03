В июле курс доллара в Украине изменится и станет более стабильным
Эксперты рассказали, какой курс валют будет в Украине в июле 2021 года. Так, по их словам, угроз стабильности гривны нет в ближайшие два месяца.
Аналитик Сергей Кирилюк заявил, что в ближайшую неделю - полторы, вероятнее всего, будет наблюдаться тенденция к укреплению национальной валюты, пишет РБК.
Эксперт Роман Бабицкий также считает, что гривна укрепляется, ведь за последний месяц средняя ставка уменьшилась с 28,15 грн за доллар до 27,43 грн.
По прогнозам Минфина, на этой неделе курс будет примерно 27,30-27,70 грн/долл.
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Однако колебания возможны. По словам Кирилюка, курс может меняться в обе стороны, что связано со случайными факторами и календарными. К таким случаям относятся, ежемесячные выплаты Госказначейством экспортерам крупных траншей НДС-возмещения, продолжение сотрудничества с МВФ и другими.
В июле-августе, по прогнозам Кирилюка, нацвалюта в самом пике может стать 26,5 - 26,5-27,0 грн/дол.
Роман Бабицкий прогнозирует немного другие цифры - 27,3-27,5 грн/долл.
Отметим, по состоянию на третье июля, официальные курсы валют установлены на таком уровне:
- 1 доллар США – 27,4121 гривен;
- 1 евро – 32,4107 гривны.
Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, курс доллара стал выше на три копейки, а евро - на 11 копеек.
Напомним, что доллар и евро резко упадут в цене
Как сообщала Politeka, доллар и евро вместе добьют гривну
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