Футболисты национальной сборной начали давать интервью на украинском

В частности, лидер сборной Украины Руслан Малиновский прислушался к критике общественности и перешел на родной язык во время общения с журналистами на Евро-2020.

Об этом написал политический обозреватель Александр Аронец и выложив у себя в Facebook.

На видео видно, как Малиновский легко и непринужденно беседует на украинском языке. Лишь в конце Руслан забыл как будет по украински "опыт".

"У нас була теорія невелика, на якій Андрій Миколайович сказав, що непотрібно десь літати і казати собі, що ми вже досягли чогось", – сказал Малиновский.

Блогер Александр Аронец отмечает, что еще до того, как тему языка в интервью украинских футболистов подняла Лариса Ницой, о "странной языковой ситуации" в нашей сборной писали итальянские журналисты. Мол, как это так, Шевченко и Ко знают лучше английский, итальянский, русский, а не свой родной язык.

"Лед тронулся. Как видим, они все хорошо знают родной язык, но обстоятельства в спорте так сложились, что до сих пор сложно найти кружок, где бы тренировки проводили украинской. Вот и получается, что типичные футбольные фразы в них уже на подсознании запечатленные на русском", – написал Аронец.

На великолепное владение украинского языка Малиновским обратили внимание и украинцы. В комментариях юзеры благодарят Руслана за "соловьиную" и восхищаются Малиновским: "Хорошая украинская у Руслана! Я уверен, что 90% сборников говорят не хуже", "Хороший украинский язык...", "Молодец. Очень приятно слушать", "Это случилось... они таки могут...".

Напомним, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.

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