Британская ведущая перешла допустимые границы

Ведущая британской телепередачи "Доброе утро, Британия" (Good Morning Britain) Кейт Гаррауэй сравнила карту на футболке формы сборной Украины по футболу с грязным пятном.

Начало эпизода опубликовано в Twitter программы. Примечательно, что в Twitter-аккаунте программы этот эпизод появился в обрезанном виде, без той части, где ведущая обсуждала форму украинских футболистов.

В студиии при этом находился посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Ведущая допустила колкость после того, как он напомнил, что национальная сборная Украины впервые в истории прошла так далеко на чемпионатах Европы по футболу и миллионы болельщиков в стране и за границей будут болеть за команду.

"Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она не слишком грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я", – сказала Гаррауэй, уточнив, что это не карта, а грязное пятно.

Зрители передачи не оценили юмор ведущей и многие британцы раскритиковали ее слова об игровой форме в комментариях под видео.

Комментаторы акцентировали, что Кейт была откровенно груба с украинским послом и оскорбила карту его страны. Также несколько пользователей заявили, что не удивились бы, если бы Украина попросила британского премьер-министра извиниться за инцидент.

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