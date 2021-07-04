Непогода наделала беды в Украине, стихия не успокаивается

Как передает Politeka.net, прогноз на ближайшие дни озвучили на сайте Украинского гидромедцентра.

Так, начиная с понедельника, 5 июня, по всей территории страны ожидаются осадки - на юге и в центре местами возможны даже ливни с градом и шквалами.

Температура в западных областях 20-25°, на остальной территории - от +24° до +29°, на востоке до +32°.

Такая обстановка в Украине продержится до четверга. Только 8 июля украинцы смогут увидеть небо без туч, но не жители Западных регионов.

Стоит отметить, что по состоянию на 4 июля, в Украине остаются обесточенными 24 населенных пункт.

Спасатели сообщают, что более всего пострадали Донецкая и Луганская области. Там, из-за осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) сработали системы автоматической защиты ЛЭП и люди вынуждены сидеть без электричества.



Напомним, что осень придет в Украину раньше времени, когда это произойдет: "Резкое похолодание и...".

Как сообщала Politeka, в июле на украинцев обрушатся две серии магнитных бурь: даты и как обезопасить себя.

Также Politeka писала, что погода резко испортится, проливные дожди обрушатся на Украину: где снизится температура.