Непогода наделала беды в Украине, стихия не успокаивается
Как передает Politeka.net, прогноз на ближайшие дни озвучили на сайте Украинского гидромедцентра.
Так, начиная с понедельника, 5 июня, по всей территории страны ожидаются осадки - на юге и в центре местами возможны даже ливни с градом и шквалами.
Температура в западных областях 20-25°, на остальной территории - от +24° до +29°, на востоке до +32°.
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Такая обстановка в Украине продержится до четверга. Только 8 июля украинцы смогут увидеть небо без туч, но не жители Западных регионов.
Стоит отметить, что по состоянию на 4 июля, в Украине остаются обесточенными 24 населенных пункт.
Спасатели сообщают, что более всего пострадали Донецкая и Луганская области. Там, из-за осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) сработали системы автоматической защиты ЛЭП и люди вынуждены сидеть без электричества.
Напомним, что осень придет в Украину раньше времени, когда это произойдет: "Резкое похолодание и...".
Как сообщала Politeka, в июле на украинцев обрушатся две серии магнитных бурь: даты и как обезопасить себя.
Также Politeka писала, что погода резко испортится, проливные дожди обрушатся на Украину: где снизится температура.