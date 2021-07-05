Известная актриса Наталья Андрейченко, которую любят и помнят по роли Мэри Поппинс в одноименном фильме, растрогала душевным порывом в связи с потерей близкого человека

Так, 65-летняя звезда сделала новый пост у себя в Инстаграм, в котором сообщила о смерти матери Лидии Васильевны. Актриса назвала свое эмоциональное откровение "прощанием с мамой", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

По словам Андрейченко, 5 июля исполняется сорок дней со дня ухода ее родительницы. Последний месяц перед смертью Лидия Васильевна провела в больнице.

Ранее в Сети поговаривали, что отношения между матерью и дочкой нельзя было назвать идеальными, тем более, что Андрейченко уже длительное время живет в Мексике, а ее пожилая мать "прозябала" в Москве.

Но, как отметила сама актриса, последнее общение с мамой очень их сблизило, она поняла, что потеряла лучшую подругу.

"Там оказался удивительный врач, которая помогала нашему общению и подносила к ее уху телефон и мы с ней могли общаться каждый день по часу - это время нас так сблизило... Мы даже целую жизнь не были так близки... Боже, как многому она меня успела научить, успела сказать... Мы успели признаться в любви друг к другу, сказать прощальные слова... Господи, я так благодарна вселенной и всем, особенно моей маме, которая оказалась вдруг моей лучшей подругой... За несколько часов до трагедии она дала мне такие ценные советы... Мамочка, родная, счастливого тебе пути, спасибо тебе за все!", - излила душу артистка.

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