В Киеве разгорелся языковый скандал
Языковой скандал произошел в теннисном лагере Международной теннисной академии, который находится в Киеве. Преподаватели академии заставили украиноязычного ребенка общаться на русском языке.
Об этом сообщила в Facebook мама посетителя заведения Татьяна Якобчук.
По словам женщины, когда она забирала своего сына с обучения, он ей сказал, чтобы она не раговаривала на украинском: "Тихо мама, у нас тут надо на русском разговаривать". А сами вожатые оскорбляли украинский язык при ней и говорили, что он никому не нужен.
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"Вожатые при мне детям говорят: "Кому он нужен ваш "украинский язык?" Перед сном мой ребенок делится мыслями, как же помочь России, чтобы у них тоже все было хорошо", — написала Татьяна Якобчук.
По словам женщины, после ее возмущение в Международной теннисной академии ее заверили, что подобного больше не повторится, а все их сотрудники теперь будут общаться на государственном языке.
"Я очень тронута неравнодушием и вообще такой реакцией общества. Я час назад вернулась из МТА, там уже другие детские кураторы и воспитатели, разговаривают все на украинском. Все просто идеально. Я вообще в шоке от такой быстрой реакции", - отметила она.
Напомним, языковой скандал вокруг Довбика не утихает.
Как Politeka писала, преподаватель из Одессы попал в языковый скандал.
Также Politeka сообщала, что одесский преподаватель публично оскорбил украинский язык.