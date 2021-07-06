В полицию поступило сообщение от медиков о том, что к ним пришла на прием несовершеннолетняя беременная девушка

Оказалось, что семиклассница ждет ребенка от 17-летнего парня. Это произошло в Дроздовке (Черниговская область).

Об этом сообщает Суспільне.

Сейчас 12-летняя Наталья находится на 6 месяце беременности и проживает вместе с отцом будущего ребенка. Как она рассказывает, с 17-летним Сергеем они познакомились во дворе. Он сам подошел к ней и предложил половой акт. Сначала девочка отказывала ему, а потом согласилась. Почему - Наталья не может объяснить. Она сама не понимала, что с ней происходит.

Воспитывать ребенка Наталья планирует вместе с Сергеем. Хотят жениться, купить дом и жить отдельно от родителей.

Узнали о беременности Натальи зимой. Ей часто становилось плохо, в школе посоветовали обратиться к врачу. УЗИ показало 10,5 недель беременности. Семья решила переехать в другое село. Наталья стала на учет к гинекологу, а к Сергею приехала полиция, которую история девочки впечатлила.

Следователь открыл производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

"Выводы психолога: мама недостаточно уделяла внимание дочери. Мама сама вела такой образ жизни, поэтому ребенок был без внимания. Мама сама не ожидала, что такое случится. Вопрос об изъятии детей рассматривался", — сказала директор Центра социальных служб Куликовской поселкового совета Лариса Карцева.

Напомним, что 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

Как сообщала Politeka, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.

Также сообщалось, что Лина Медина из Перу родила, когда ей было всего 5 лет.