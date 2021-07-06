Во Львове заканчивают демонтировать барельефы с Монумента Славы

Как передает Politeka.net, результатом проделанных работ поделились на сайте городского совета.

"Уже завершен демонтаж и перемещение в музей «Территория террора» всех горельефом. Остаются еще две скульптуры, которые являются частью Монумента", - говорится в сообщении.

Что будет на месте монумента - будет решаться в конкурсе.

На месте памятника планируется обустроить подземный паркинг. Кроме того есть еще идея обустройства канатной дороги, но одним из самых важнейших элементов является обустройство на этом месте памятника Героев Украины.

Напомним, решение о "принятии мер по устранению аварийности Монумента боевой славы Советских Вооруженных сил" было принято еще зимой 2018 года, а демонтаж стелы начался еще в 2019 году.

Напомним, что известной скульптуре в центре Одессы отбили пикантную часть тела: кадры происходящего

Как сообщала Politeka, планы по сносу уцелевших памятников Ленину встревожили одесситов: "Нужно сделать как в Прибалтии"

Также Politeka писала, в сети рассекретили, где на Одесчине остались памятники Ленину, кадры







