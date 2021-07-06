Во Львове заканчивают демонтировать барельефы с Монумента Славы
Как передает Politeka.net, результатом проделанных работ поделились на сайте городского совета.
"Уже завершен демонтаж и перемещение в музей «Территория террора» всех горельефом. Остаются еще две скульптуры, которые являются частью Монумента", - говорится в сообщении.
Что будет на месте монумента - будет решаться в конкурсе.
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На месте памятника планируется обустроить подземный паркинг. Кроме того есть еще идея обустройства канатной дороги, но одним из самых важнейших элементов является обустройство на этом месте памятника Героев Украины.
Напомним, решение о "принятии мер по устранению аварийности Монумента боевой славы Советских Вооруженных сил" было принято еще зимой 2018 года, а демонтаж стелы начался еще в 2019 году.
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