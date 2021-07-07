Во Львове пассажирка троллейбуса набросилась на водителя
Как передает Politeka.net, детали и кадры вопиющего случая показали в сюжете телеканала НТА (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел среди бела дня, 5 июля.
Во время рейса водитель обратился к женщине, чтобы та предъявила проездной билет, но в ответ она начала показывать неприличные жесты.
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Когда мужчина попытался вывести ее из салона она набросилась на него с кулаками.
Уже в след уезжающему троллейбусу она бросала камни и материлась.
"Два года работаю, то первый раз такое. Молодое, наглое, какое-то обкуренное", - рассказал водитель о произошедшем.
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Мужчина за рулем транспортного средства не отдал сдачу с оплаты за проезд. Из-за этого пассажир начал скандалить с водителем, достал пистолет, угрожал им и один раз выстрелил.
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