Во Львове пассажирка троллейбуса набросилась на водителя

Как передает Politeka.net, детали и кадры вопиющего случая показали в сюжете телеканала НТА (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел среди бела дня, 5 июля.

Во время рейса водитель обратился к женщине, чтобы та предъявила проездной билет, но в ответ она начала показывать неприличные жесты.

Когда мужчина попытался вывести ее из салона она набросилась на него с кулаками.

Уже в след уезжающему троллейбусу она бросала камни и материлась.

"Два года работаю, то первый раз такое. Молодое, наглое, какое-то обкуренное", - рассказал водитель о произошедшем.

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Мужчина за рулем транспортного средства не отдал сдачу с оплаты за проезд. Из-за этого пассажир начал скандалить с водителем, достал пистолет, угрожал им и один раз выстрелил.

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