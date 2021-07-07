Мальчик уверенно подтвердил свои знания

6-летний Марко Данчевский из города Стрый Львовской области установил рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество названий стран, воспроизведенных ребенком наизусть по контуру на карте".

Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Светлана Ветрова.

Марко продемонстрировал блестящий результат, без заминки назвав 196 стран по контуру карты за 13,5 минут. При этом юный эрудит не допустил ни одной ошибки.

По словам Ветровой, увлечение географией у Марка началось несколько лет назад с рабочего кабинета своего деда Романа Кухара, который работает директором Стрыйской общеобразовательной школы № 10.

Также мальчика больше всего заинтересовала большая географическая карта мира на стене. Когда дедушка заметил способности к географии, интересующий малого исследователя увлекательными историями про реки и озера, горы и моря, города и страны.

Родители Марка и сами удивляются феноменальной памяти сына: "Мы видели, что Марко интересуется географией, но большого значения этому не уделяли. Но, когда в пять лет он нас позвал и предложил рассказать о странах, были приятно впечатлены. Мы просто стояли и молчали, потому что понимали, что и сами не знаем столько".

В этом году Марк закончил первый класс. Имеет замечательные успехи по всем предметам. С двух с половиной лет он профессионально катается на лыжах, занимается в секции по футболу, любит узнавать о футбольных командах и их состав.

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