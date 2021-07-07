На египетском курорте Шарм Эль Шейх произошел несчастный случай с украинской туристкой

Так, на отдыхе в Египте травмировалась украинская туристка. Она каталась на водном парашюте и при падении врезалась головой о катер и получила тяжелые травмы.

Как сообщает Telegram-канал "КБ +18", женщина купила экстремальное развлечение у представителя отеля Reef Oasis Blue Bay.

Во время полета канат оторвался и украинку понесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины.

"Египтянам не пришло в голову ничего лучше, чем просто перегородить катером полет женщины, и она на всей скорости влетела головой в борт", – говорится в сообщении.

Туристка получила очень серьезные травмы в результате падения: ей наложили 15 швов, разорвано ухо, трещины в позвонках, сотрясение мозга.

Отмечается, что местная полиция отстранилась от расследования, а врачи хотят побыстрее отправить туристку самолетом домой.

Никаких компенсаций туроператор не предлагает. Туристке сказали новые билеты купить за свой счет.



Напомним, что отдых с отцом обернулся трагедией для 5-летнего одессита.

Как сообщала Politeka, украинская модель выпала с балкона в Турции после ссоры с бойфрендом.

Также Politeka писала, про трагедию на курорте, умер известный украинский волонтер.