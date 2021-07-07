На Херсонщине непогода превратила жизнь людей в испытание

Как передает Politeka.net, кадры происходящего в небольшом селе Маячка показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам местных жителей, с приходом дождей они уже готовы к потопу, поскольку дренажная система деревни в аварийном состоянии.

В итоге люди живут на воде и потеряли уже все урожаи. Затоплены не только улицы, но и дома и подвалы.

Такая ситуация здесь уже на протяжении нескольких лет, говорят люди, а местные власти "кормят" их только обещаниями о починке насосов для откачивания воды.