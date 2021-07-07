На Херсонщине непогода превратила жизнь людей в испытание
Как передает Politeka.net, кадры происходящего в небольшом селе Маячка показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам местных жителей, с приходом дождей они уже готовы к потопу, поскольку дренажная система деревни в аварийном состоянии.
В итоге люди живут на воде и потеряли уже все урожаи. Затоплены не только улицы, но и дома и подвалы.
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Такая ситуация здесь уже на протяжении нескольких лет, говорят люди, а местные власти "кормят" их только обещаниями о починке насосов для откачивания воды.
Стоит отметить, что по информации УкрГидрометцентра, 7 июля в южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
Так что мучения людей, скорее всего, закончатся еще не скоро.
Напомним, что стихия потреплет Украину, уровень опасности высок: сделано предупреждение
Еще Politeka писала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.
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