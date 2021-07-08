За рулем автомобиля он был пьян

На Прикарпатье пьяный экс-полицейский сбил дизайнера из Киева

В Яремче Ивано-Франковской области бывший сотрудник полиции в алкогольном состоянии сбил дизайнера и спортсменку из Киева Елену Денисенко, которая ехала на мотоцикле.

Подробностями трагедии поделился Obozrevatel.

Перед смертельным ДТП 32-летняя Елена написала в Facebook, что отправляется на мотоконкурс. Это была "Неделя мировых приключений", во время которой участникам предстояло проехать 1 тысячу километров на своих байках.

Уже в 7:15 утра на улице Свободы в Яремче пьяный 25-летний водитель Volkswagen Touareg вылетел на встречную полосу, где и сбил Елену на мотоцикле. Она погибла на месте.

По данным Национальной полиции, мужчина был пьян - в его крови обнаружили 1,19 промилле. По словам очевидцев, водитель пытался покинуть место ДТП, но очевидцы задержали его до приезда правоохранителей.

Виновником оказался 25-летний Антонюк Сергей Русланович - выпускник Национальной академии внутренних дел. Работал следователем криминалистического отдела ГУ полиции Житомирской области, однако уволился.

Как узнали СМИ, Антонюк якобы уже имел четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще он якобы замешан в уголовной истории, на него открыто дело по статьям, связанным с организацией преступной группировки и торговлей людьми.

Погибшая в аварии Елена Денисенко была из Киева, окончила гимназию института им. Драгоманова, занималась дизайном. Лена занималась джиу-джитсу. Была чемпионкой Украины, получала медали в Испании.

У Елены остались родители, а также младший брат. Сейчас они выехали в Яремче, где занимаются оформлением документов. Женщина не была замужем, но в последний год состояла в отношениях.

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