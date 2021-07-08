На Львовщине молодой парень разнес памятники кладбище

Как передает Politeka.net , подробности инцидента сообщили на Faceook-страничке полиции области.

Все произошло рано утром в городе Стрый - к правоохранителям обратился местны житель и сообщил, что на территории кладбища неизвестный повалил несколько надгробий и повредил памятники.

На место отправился наряд, который и задержал хулигана на горячем - он как раз пытался повалить очередное надгробие.