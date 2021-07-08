На Львовщине молодой парень разнес памятники кладбище
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на Faceook-страничке полиции области.
Все произошло рано утром в городе Стрый - к правоохранителям обратился местны житель и сообщил, что на территории кладбища неизвестный повалил несколько надгробий и повредил памятники.
На место отправился наряд, который и задержал хулигана на горячем - он как раз пытался повалить очередное надгробие.

"При виде полицейских он пытался скрыться, однако правоохранители догнали его и задержали", - рассказали в полиции.
Дебоширом оказался 20-летний житель Стрыя. Всего он успел повредить 59 намогильных крестов и памятников.

Если вину дебошира докажут, то ему грозит наказание в виде ограничения или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Досудебное расследование продолжается.

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