В столице увеличилась концентрация вредных веществ в воздухе. В ближайший период улучшений не прогнозируют.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, с 29 июня по 5 июля в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию:
взвешенных веществ: в 1,0-1,2 раза на Бессарабской площади и площади Победы;
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оксида углерода: в 1,0-1,4 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино), Демеевской площади и улицы Семена Скляренко;
диоксида азота – в 8,5 раза – на Демеевской площади в 5,4-7,0 раза – на площади Победы, в 3,5-4,5 раза – на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, ул. Каунаской, улице Инженера Бородина, улице Семена Скляренко, в 2,3-3,4 раза – на других постах города;
формальдегида – в 3,1-3,6 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, улице Семена Скляренко, улице Александра Довженко (район метро Шулявка), в 1,0-3,0 раза – на других постах наблюдений.
Напомним, что в центре Одессы сильно загрязнился воздух.
Как сообщала Politeka, экокатастрофа назревает под Киевом, запах выедает глаза.
Также Politeka писала, что в Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха.