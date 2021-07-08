Дышать в Киеве людям становится все труднее и труднее

В столице увеличилась концентрация вредных веществ в воздухе. В ближайший период улучшений не прогнозируют.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, с 29 июня по 5 июля в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию:

взвешенных веществ: в 1,0-1,2 раза на Бессарабской площади и площади Победы;

оксида углерода: в 1,0-1,4 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино), Демеевской площади и улицы Семена Скляренко;

диоксида азота – в 8,5 раза – на Демеевской площади в 5,4-7,0 раза – на площади Победы, в 3,5-4,5 раза – на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, ул. Каунаской, улице Инженера Бородина, улице Семена Скляренко, в 2,3-3,4 раза – на других постах города;

формальдегида – в 3,1-3,6 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, улице Семена Скляренко, улице Александра Довженко (район метро Шулявка), в 1,0-3,0 раза – на других постах наблюдений.

Напомним, что в центре Одессы сильно загрязнился воздух.

Как сообщала Politeka, экокатастрофа назревает под Киевом, запах выедает глаза.

Также Politeka писала, что в Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха.