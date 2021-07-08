На одном из пляжей мужчина решил искупаться, но не справился и ушел на дно
В украинском курорте Бердянске Запорожской области отдыхающий из Харьковской области сегодня утром решил искупаться в очень неспокойном море. Через какое-то время мужчина исчез под водой.
Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24".
Очевидцы вызвали спасателей на место события. Те пытались отыскать человека, но поиски осложнились сложными погодными условиями и тем, что в этом районе установлены буны. Шансов найти отдыхающего живым было катастрофически мало - водолазы вытащили тело мужчины, которое было сильно побито камнями.
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Как рассказала водолазам жена потерпевшего, утром она просила мужа не купаться из-за штормовой погоды. Но он не последовал ее совету.
Спасатели призвали отдыхающих, которые находятся на пляже — не играть со стихией и не испытывать судьбу.
Стоит отметить, что на водоемах Украины с начала июня текущего года утонуло почти 40 человек, в том числе 8 детей. Спасатели бьют тревогу ввиду роста печальной статистики и призывают граждан быть более внимательными и ответственными во время купального сезона.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной.
Как Politeka писала, что в Харьковской области мужчина ушел окунуться, нырнул и исчез из поля зрения.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.