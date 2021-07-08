На одном из пляжей мужчина решил искупаться, но не справился и ушел на дно

В украинском курорте Бердянске Запорожской области отдыхающий из Харьковской области сегодня утром решил искупаться в очень неспокойном море. Через какое-то время мужчина исчез под водой.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск 24".

Очевидцы вызвали спасателей на место события. Те пытались отыскать человека, но поиски осложнились сложными погодными условиями и тем, что в этом районе установлены буны. Шансов найти отдыхающего живым было катастрофически мало - водолазы вытащили тело мужчины, которое было сильно побито камнями.

Как рассказала водолазам жена потерпевшего, утром она просила мужа не купаться из-за штормовой погоды. Но он не последовал ее совету.

Спасатели призвали отдыхающих, которые находятся на пляже — не играть со стихией и не испытывать судьбу.

Стоит отметить, что на водоемах Украины с начала июня текущего года утонуло почти 40 человек, в том числе 8 детей. Спасатели бьют тревогу ввиду роста печальной статистики и призывают граждан быть более внимательными и ответственными во время купального сезона.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной.

Как Politeka писала, что в Харьковской области мужчина ушел окунуться, нырнул и исчез из поля зрения.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.