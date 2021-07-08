В Киеве спасатели утром тушили пожар в 16-этажном жилом доме
Пожар вспыхнул во многоэтажке, которая находится на проспекте Правды, 104. Загорелся балкон на втором этаже здания, от него бушующее пламя перекинулось на кухню.
Об этом сообщили в ГСЧС.
На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что на 2-м этаже горит балкон с распространением пламени на кухню.
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По предварительным данным, на момент возникновения пожара в квартире находилось три несовершеннолетних детей. Оказалось, что старший, 12-летний мальчик, заметив возгорание, позвонил в Службу спасения "101" и вывел двух меньших сестер 9 и 10 лет из квартиры.
Во время тушения пожара из соседних помещений было выведено пять человек на безопасное расстояние.
На месте было задействовано четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.