В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы
Соответствующий проект решения поддержали на заседании Киевсовета, сообщает "УНИАН".
Голоса "за" отдали 80 из 95 депутатов.
Демонтирован памятник будет храниться сначала в Голосеевской РГА, а позже будет передан в Музей тоталитаризма сразу после его открытия.
Напомним, памятный знак на пересечении улиц Юрия Смолича и Маршала Якубовского установили несколько лет назад.
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Спустя некоторое время он стал желто-голубым, а сейчас памятник и постамент дополнительно украшают два украинских флага.
Тем временем, во Львове заканчивают демонтировать барельефы с Монумента Славы
Уже завершен демонтаж и перемещение в музей «Территория террора» всех горельефом. Остаются еще две скульптуры, которые являются частью Монумента.
Что будет на месте памятника - будет решаться в конкурсе.
Напомним, что известной скульптуре в центре Одессы отбили пикантную часть тела: кадры происходящего
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