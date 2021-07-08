В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы



Соответствующий проект решения поддержали на заседании Киевсовета, сообщает "УНИАН".

Голоса "за" отдали 80 из 95 депутатов.

Демонтирован памятник будет храниться сначала в Голосеевской РГА, а позже будет передан в Музей тоталитаризма сразу после его открытия.

Напомним, памятный знак на пересечении улиц Юрия Смолича и Маршала Якубовского установили несколько лет назад.

Спустя некоторое время он стал желто-голубым, а сейчас памятник и постамент дополнительно украшают два украинских флага.

Тем временем, во Львове заканчивают демонтировать барельефы с Монумента Славы

Уже завершен демонтаж и перемещение в музей «Территория террора» всех горельефом. Остаются еще две скульптуры, которые являются частью Монумента.

Что будет на месте памятника - будет решаться в конкурсе.

Напомним, что известной скульптуре в центре Одессы отбили пикантную часть тела: кадры происходящего

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