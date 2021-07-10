Астрологи дали гороскоп на выходные, 10-11 июля
Эти выходные связаны друг с другом. Так, все, что запланировано в субботу, в воскресенье можно воплощать в жизнь. Главное - составить хороший план, пишет ТСН.
10 июля обладает хорошей энергетикой, поэтому этот день подходит для программирования месяца на позитив, прося у Вселенной максимум.
11 июля подходит для активных действий, также в этот день стоит заняться благотворительностью, ведь все что отдано другим, вернется вам в многократном объеме.
Особенно в эти выходные повезет трем знакам зодиака.
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Овнам повезет в профессиональной деятельности, особенно тем, кто хочет сменить место работы, несмотря на выходные. Скорее всего, люди этого знака получат хорошее предложение.
Близнецам можно заняться шопингом, ведь для этого сложатся все условия - финансы, свободное время и настроение. Но, возможно, не захочется выходить из дома, поэтому можно смело покупать товары онлайн, или создать что-то своими руками.
Девам в эти выходные стоит заняться своим внешним видом. Можно обратиться к стилисту, а можно из своих вещей поэкспериментировать с комбинациями, в результате получатся хорошие комплекты, которые будут соответствовать всем трендам. Так у них могут пролететь выходные.
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