Вследствие непогоды в Украине оказались подтоплены дома и дороги

Согласно сообщению ГСЧС, 10 июля в Раховском районе Закорпатской области из-за ливней поднялась вода в местных потоках, что привело к подтоплению жилых домов и автомобильных дорог.

По состоянию на 19:00 субботы было подтоплено 22 домохозяйств и 3 подвальные помещения жилых домов в пгт Ясиня и селе Лазещина.

Кроме этого, состоялся вылив воды на автодорогу государственного значения Н 09 «Мукачево-Рогатин-Львов» вблизи пгт Ясиня протяженностью 30 м.

Также повреждено дорожное покрытие по ул. Стебный в пгт Ясиня и дорогу местного значения (около 35 м.) в с. Богдан.

По состоянию на вечер субботы отрезанными от автомобильного сообщения оставались около 400 дворов в пгт Ясиня.

Для ликвидации последствий стихии привлечено 4 единицы техники и 14 спасателей, которые осуществляют откачку воды из подтопленных помещений.

Информация о последствиях непогоды уточняется.

Отметим, дальнейший прогноз погоды для региона выглядит не очень утешительным. Синоптики прогнозируют, что на Запад снова придут дожди. Осадки прогнозируются в трех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

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