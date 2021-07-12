День апостолов Петра и Павла верущие празднуюсь сегодня, 12 июля

Слова молитвы самые сильные в этот день.

Молитва Петру и Павлу о здравии

О, святые апостолы Петр и Павел. Я, раб(а) Божий(ия) (имя), обращаюсь к вам с просьбами об исцелении и защите от недугов. Услышьте же просьбы мои молитвенные да не оставьте их без ответа. Как Господь Бог милосерден к тем, кто обращается к нему с молитвами, так и вы, ученики Спасителя нашего Иисуса Христа, будьте милосердны ко мне. Аминь.

Ранее мы писали о молитве Святой Богородице - очень сильные слова.

Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між женами і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Politeka ранее писала о молитве родителей о ребенке, который болеет: текст прочтения.

Также Politeka писала о сильных православных молитвах матери о сыне: следует произносить с особой искренностью.