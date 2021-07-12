В Киеве ищут 27-летнюю девушку

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев оперативный".

Последний раз Иванну Дмитриевну Лапко 1994 года рождения видели на улице Выговского, что на Нивках.

Подруга пропавшей рассказала, что Иванна по телефону сообщила ей о намерении покончить жизнь самоубийством, после чего девушку никто не видел.

Всех, кто знает о местоположении пропавшей, просят сообщить в полицию по номеру 102.

К слову, в Киеве парень с разбега прыгнул в воду - все закончилось трагично

Парень прыгнул одетым и с портфелем, внутри которого были камни.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Прямо на глазах у свидетелей парень с разбега нырнул в воду. Пока вызвали спасателей, полицию и т.д. — умер. С реки достали тело с портфелем. Внутри портфеля камни... Видно, не хотел, чтобы его спасали", — говорится в сообщении.

Все подробности и личность погибшего устанавливается.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.