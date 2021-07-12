В Киевской области люди посадили деревья в выбоинах
Жители Киевской области сами «отремонтировали» трассу - они засыпали ямы почвой и высадили у них саженцы вишни.
Местные надеются так привлечь внимание к разбитым дорогам.
Как пишет «Обозреватель», люди неоднократно обращались в местный совет с просьбой отремонтировать дорогу, но пока без толку.
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"Я думаю, что пока ямы залатают, вишенки созреют», – говорит автор публикации.
К слову, в Киеве показали "уставший" переход, который несет опасность для жизни людей
В Киеве в подземном переходе возле станции метро "Героев Днепра" отвалился кусок потолка. Этот инцидент произошел 12 июля, около 06:00 утра.
Когда сверху упала часть потолка, прохожих в это время там не было и обошлось без жертв.
"Безопасные" подземные переходы Сегодня около 06:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка. К счастью, никто не травмировался", - говорится в сообщении.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.