К Земле приближается один из мощнейших метеоритных потоков — Персеиды.
Он начинается 17 июля и длится до 24 августа, но пик активности звездопада припадает на 8-16 августа. В этом году больше всего "падающих звезд" ожидают в ночь с 12 на 13 августа.
В это время можно наблюдать около 60 пролетающих метеоров в час, пишет Обозреватель.
Наблюдениями за звездами лучше всего заниматься с 23 часов вечера до рассвета на открытой местности там, где нет огней города. Пик поток наступит в 04:30 утра. В эти особенные ночи люди по всему миру наблюдают за падающими звездами, чтобы загадать желание.
Дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью в стильном образе на прогулке: "Красавицей растет"
Дожди и грозы ударят по Украине с новыми силами, но жара не отступает: каким будет начало недели
Лилия Ребрик поразила видом в купальнике с прозрачной вставкой: "Ну блин, как-то не комильфо"
Стихия забрала жизнь украинского врача: за 20 лет успел спасти сотни детей
Тину Кароль в коротких шортах засняли на яхте с молодым брюнетом: "Такие большие ноги..."
Чтобы увидеть звездопад необязательно знать какую-то конкретную точку неба, так как падающие звезды будет видно по всему небосводу.
Персеи́ды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла.
Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".
Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.
Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.
Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.