К Земле приближается один из мощнейших метеоритных потоков — Персеиды.

Он начинается 17 июля и длится до 24 августа, но пик активности звездопада припадает на 8-16 августа. В этом году больше всего "падающих звезд" ожидают в ночь с 12 на 13 августа.

В это время можно наблюдать около 60 пролетающих метеоров в час, пишет Обозреватель.

Наблюдениями за звездами лучше всего заниматься с 23 часов вечера до рассвета на открытой местности там, где нет огней города. Пик поток наступит в 04:30 утра. В эти особенные ночи люди по всему миру наблюдают за падающими звездами, чтобы загадать желание.

Чтобы увидеть звездопад необязательно знать какую-то конкретную точку неба, так как падающие звезды будет видно по всему небосводу.

Персеи́ды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла.

Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь".

Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.

Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.