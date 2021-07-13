В Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.
Инцидент произошел все на улице Приветной.
Спасателей вызвала мать, которая обнаружила девочку в бассейне. Женщина самостоятельно вытащила ребенка из воды, но малышка не приходила в себя мама начала оказывать первую медицинскую помощь.
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Патрульные прибыли на вызов, когда девочка лежала на траве. К счастью, ребенок был жив.
Они проверили ее дыхательные пути и зафиксировали в боковом положении.
Девочку в сопровождении одного из экипажей патрульных госпитализировали в медицинское учреждение.
К слову, в Киеве парень с разбега прыгнул в воду - все закончилось трагично
Парень прыгнул одетым и с портфелем, внутри которого были камни.
"Прямо на глазах у свидетелей парень с разбега нырнул в воду. Пока вызвали спасателей, полицию и т.д. — умер. С реки достали тело с портфелем. Внутри портфеля камни... Видно, не хотел, чтобы его спасали", — говорится в сообщении.
Все подробности и личность погибшего устанавливается.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.