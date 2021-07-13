В Борисполе Киевской области в ночь на 13 июля произошло ДТП с участием трех фур

Известно, что грузовики Volvo, Magnum и Renault столкнулись на автодороге Борисполь ночью около 03:00. На место аварии срочно вызвали спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате одного из водителей зажало в грузовике и спасателям пришлось вырезать его из транспортного средства.

После этого они передали пострадавшего работникам экстренной медицинской помощи. На месте вызова работали трое спасателей и одна единица техники.

О пострадавших нет информации. На месте находятся правоохранители для установления обстоятельств аварии, а также медики.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине печальная – в среднем 7 погибших в день. Полиция и другие профильные ведомства делают все возможное, чтобы снизить количество ДТП, но пока статистика – сложное явление.

Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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